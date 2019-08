Abbonamenti Champions, il primo anello verde di San Siro è già esaurito

Numeri da Champions per l’Atalanta anche per quanto riguarda il pubblico: nel primo giorno di vendita dei mini-abbonamenti da tre partite per seguire i nerazzurri nella massima competizione europea sono stati staccati più di 6mila tagliandi.

In poche ore il primo anello verde, settore dove il “tifo caldo” bergamasco sosterrà la squadra di Gasperini, si è esaurito. Un dato abbastanza evidente di quanto i tifosi abbiano voglia di Champions League.

Continua a gonfie vele anche la campagna abbonamenti per le gare di Serie A, giunta alla sua terza fase: Atalanta ha infatti comunicato che alle 18.30 di mercoledì 28 agosto sono stati sottoscritti 12.164 abbonamenti.