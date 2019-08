Una grande e innovativa fattoria in città. Alla Fiera di Bergamo il ritorno dopo la pausa estiva coincide con uno degli appuntamenti più amati dal grande pubblico: da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre 2019 torna per la 16esima edizione al polo fieristico di via Lunga la Fiera di Sant’Alessandro, evento caro a tutti gli agricoltori, allevatori, produttori e appassionati della sempreverde filiera agroalimentare.

La rassegna, da anni una delle più importanti anche a livello regionale per chi si occupa di zootecnia, agricoltura, selvicoltura, equitazione, macchinari, attrezzature e prodotti enogastronomici tipici, è come sempre organizzata da Bergamo Fiera Nuova in collaborazione con Ente Fiera Promoberg, e può contare anche quest’anno su un importante gioco di squadra, grazie alla rete fatta di partner e main sponsor (Credito Bergamasco Banco BPM, Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bergamo e UBI Banca), patrocini (Provincia e Comune di Bergamo) e supporti (Regione Lombardia, Ecaho, Anica, Fitetrec Ante, Ltp). Regione Lombardia, insieme al proprio Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste) è presente con un significativo spazio sempre molto visitato dal pubblico della Fiera. Come sempre si registra una grande partecipazione di enti, istituzioni, associazioni imprenditoriali e Gruppo di azione locale (Gal), in prima linea nel sostenere il mondo rurale.

Per sostenere concretamente le imprese e il pubblico, anche quest’anno è stato confermato l’ingresso gratuito per l’interna giornata inaugurale di venerdì. Orari di apertura: venerdì dalle 14.30 alle 22.30 (cerimonia inaugurazione ufficiale ore 15). Sabato 9.00 – 22.30; domenica 9.00 – 19.00. Ingresso sabato e domenica: 7 euro (intero), ridotto 5 euro (12-16 anni e over 65 anni). Parcheggio (venerdì, sabato e domenica) 3 euro.

La kermesse – le cui origini risalgono a dodici secoli fa, per ringraziare e festeggiare da parte della comunità, allora prevalentemente contadina, il Santo Patrono di Bergamo – è sempre stata un punto di riferimento per tutti gli operatori e appassionati del settore primario, prima a livello locale e poi, con il passare dei decenni, a livello regionale, sino ad assumere, oggi, un carattere nazionale per le imprese e dell’Italia settentrionale per quanto concerne il pubblico.

La manifestazione abbina come sempre a una ricchissima e ampia area espositiva, molti appuntamenti ed eventi collaterali in cui tecnologia, produttività e professionalità stringono la mano a folklore, cibi genuini e spettacolo. I tanti apprezzamenti raccolti ogni anno dalla fiera sono frutto della capacità degli organizzatori di intercettare nuovi trend del mercato e di coniugare le antiche tradizioni che si tramandano di generazione in generazione con le innovative tecnologie del mondo contadino 2.0; un nuovo contesto nel quale sta crescendo la quota dei giovani, spesso con una laurea attaccata alle pareti. I temi più gettonati tra gli stand restano qualità, innovazione e sicurezza.

Il notevole sforzo organizzativo è dato anche dalle presenza di centinaia di animali all’interno di un contesto che vede la partecipazione di migliaia di famiglie con bambini. Fondamentale la collaborazione delle associazioni di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Upag) e del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale e l’Unità operativa complessa (Uoc) Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) di Bergamo.

La FdSA rappresenta per le aziende l’appuntamento nel quale stilare un bilancio dopo il duro lavoro (spesso complicato dal maltempo, che anche quest’anno ha fatto danni) e per concludere affari importanti. Per il grande pubblico di appassionati, invece, la fiera dà la possibilità di toccare con mano il meglio del mondo contadino in città: un incontro pieno di emozioni in quella che è a tutti gli effetti per tre giorni una grande e moderna azienda agricola.

I NUMERI DALLA FIERA

Circa 55mila i metri quadrati complessivi di superficie (al coperto e in area esterna) destinati alla rassegna, suddivisi in aree specifiche per consentire al pubblico una visita armonica. Da molti anni evento a carattere regionale, la Fiera di Sant’Alessandro in realtà è andata ben oltre i confini lombardi.

Delle 200 imprese presenti quest’anno, infatti, oltre alle 153 della Lombardia (con il primato alle aziende di Bergamo, 114), 43 provengono da altre 11 regioni (dal Trentino Alto Adige alla Calabria, dal Piemonte alla Puglia, passando da Campania, Emilia romagna, Liguria, Marche, Sardegna e Toscana) e 4 dall’estero (2 austriache, una a testa per Francia e Ecuador). Il pubblico ha così l’opportunità di compiere, in un’unica grande e comoda location, un giro d’Italia tra le cose buone e belle del mondo contadino. Delle 12 province lombarde manca all’appello solo Varese. Dietro al gruppone orobico (114 imprese), troviamo le province di Milano e Brescia (10 imprese a testa), Cremona e Lecco (4), Monza Brianza e Sondrio (3), Pavia (2), Lodi, Mantova e Como (1). A livello regionale, sul secondo gradino del podio sale il Veneto (11 imprese), terzo posto per il Piemonte (8). Poi, Emilia-Romagna (6), Puglia (4), Toscana e Marche (3 a testa), a seguire Campania, Liguria, Calabria, Sardegna e Trentino Alto Adige.

Una ventina le categorie merceologiche in esposizione. La parte del leone spetta al settore Prodotti tipici e Agro-alimentari, con il 34% delle imprese totali. Al secondo posto il settore delle Macchine agricole (comprese quelle a campo aperto) e attrezzature (17%), seguito da Prodotti per la casa (9,5%) e Zootecnia (7,5%).

Oltre a centinaia di macchinari e attrezzature varie, anche quest’anno il pubblico troverà centinaia di capi di bestiame (circa 800), tra cui spiccano 250 cavalli e 250 bovini coinvolti in esposizioni e concorsi, oltre a ovicaprini, suini e altri animali da fattoria. Una bella opportunità, amata soprattutto dai più piccoli, che, proprio alla Fiera di Sant’Alessandro hanno spesso la prima occasione di vedere da vicino e toccare con mano, sotto l’attenta vigilanza degli operatori, gli animali.

Anche quest’anno il Concorso internazionale per cavalli purosangue arabi (Show E.C.A.H.O. categoria B internazionale), giunto alla 7a edizione, presenta dei numeri di assoluto livello. Ben 102 i purosangue iscritti, con una significativa presenza straniera. Sul totale degli splendidi esemplari che si sfideranno sul campo gara condotti dai fidati handler, una quarantina sono infatti di proprietà estere: Europa (Germania, Belgio, Grecia), Penisola Araba (Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait), Giordania, Israele e Stati Uniti d’America. Il concorso proietta Bergamo a livello mondiale, grazie anche alle migliaia di contatti da ogni angolo del pianeta per assistere alle dirette streaming di Arabian Essence WebTv (www.arabianessence.tv), la tv online che trasmette le più importanti esibizioni internazionali di cavalli arabi.

La Fiera di Sant’Alessandro 2019 coincide con il debutto al polo fieristico di Giuseppe Epinati, neo Amministratore Unico di Bergamo Fiera Nuova, società per azioni proprietaria della Fiera di Bergamo, e di Fabio Sannino, neo Presidente di Ente Fiera Promoberg, società che gestisce le attività in Fiera e che raggruppa con 20 realtà tutto il mondo associativo economico di Bergamo.





LE GRANDI AREE DELLA FIERA DI SANT’ALESSANDRO

Entrando nello specifico, il Padiglione A ospita espositori di prodotti e servizi eterogenei, quali ad esempio: Agriturismi, Arredo da giardino e urbano, Associazioni di Categoria, Abbigliamento western, Artigianato etnico, Attrezzature e servizi per il benessere per il cavallo, Consorzi di tutela e promozione preposti alla valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici, consulenza e formazione, Energie alternative e rinnovabili, Floricoltura e Florovivaismo, Prodotti agro-alimentari di qualità, Western Saloon.

Il Padiglione B è dedicato invece ai grandi macchinari e in genere alle attrezzature professionali per il mondo rurale e zootecnico. Trattori, rimorchi, attrezzature automatiche e semiautomatiche, sistemi di monitoraggio, prodotti, sistemi e servizi per l’agricoltura moderna, l’orticoltura, il giardinaggio, la zootecnia oltre all’editoria tecnica.

Molto gli eventi in scena nell’Area Esterna. Oltre al citato concorso per cavalli purosangue arabi, protagonisti in particolare i capi bovini ed equini, sia in mostra sia in competizione. C’è sempre grande attesa, e un pizzico di emozione e nostalgia, per i pregiati capi di bestiame in esposizione, con l’attesa premiazione nella giornata conclusiva delle “regine” della fiera: razze Bruna alpina, Red Holstein e Frisona. Gli allevatori, pur tra mille difficoltà, hanno investito ulteriori importanti risorse per tramandare e innovare una tradizione molto cara al nostro territorio e che consente di portare in tavola alimenti di alta qualità. In area esterna, inoltre, spazi dedicati ai macchinari e alle attrezzature per l’agricoltura e la zootecnia, ma anche per l’arredo urbano, per il giardino e il riscaldamento di casa.

In totale sono tre i campi di equitazione allestiti alla FdSA, contornati da comode tribune per far assistere nel migliore dei modi al pubblico le bellissime esibizioni. In programma eventi quali Monta western (Ranch Sorting, Team Penning), Dressage, Egyptian event e il richiestissimo Battesimo della sella dedicato ai più piccoli.

Tra gli eventi 2019 (in totale oltre 50) troviamo anche alcune iniziative e dimostrazioni dedicate alla filiera bosco – legno – energia; degustazioni guidate e laboratori didattici; rassegna di colombi ornamentale e di colombi viaggiatori. Grande attesa anche per l’Area Western, con il tipico saloon, arricchito dalla coinvolgente musica country e relativi balli. Infine, impossibile mancare agli appuntamenti con il Palo della cuccagna, a cura dell’omonima associazione, allestito nell’area esterna del Padiglione B. Ci si divertirà come un tempo e ce ne sarà per tutti: dai più piccoli ai più grandi, tra la salita sul palo da parte dei bambini alla gara di salita in velocità per gli adulti.

Insomma, anche quest’anno la Fiera di Sant’Alessandro torna forte del suo glorioso percorso e della sua capacità di rinnovarsi davanti ai tanti cambiamenti di una società in continua e rapida trasformazione.

Solo una cosa non è cambiata dalle sue origini, datate ben 12 secoli fa: la Fiera di Sant’Alessandro rimane più che mai, anche nell’era del digitale e dei satelliti, un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore agroalimentare e per i tanti appassionati della vita contadina.

Info: www.fieradisantalessandro.it – email fieradisantalessandro@promoberg.it