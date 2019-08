Su Mediaset Extra speciale per gli 81 anni di Costanzo: la tv del 28 agosto

Per la prima serata in tv, mercoledì 28 agosto alle 21.30 Mediaset Extra proporrà lo speciale “Sipario – Buon compleanno Maurizio”, per festeggiare l’81esimo compleanno di Maurizio Costanzo.

Un viaggio alla scoperta della carriera di questo giornalista, autore, presentatore, sceneggiatore e scrittore di libri e testi musicali, senza dimenticare la sua vita privata e il suo matrimonio con la conduttrice Maria De Filippi.

Oltre a questo appuntamento, per festeggiare Costanzo, Mediaset Extra proporrà una programmazione speciale nell’arco di tutta la giornata. Si comincerà nel il day-time con la messa in onda di una serie di “best of” del “Maurizio Costanzo Show”, il talk-show più longevo della tv italiana. A seguire Mediaset Extra riproporrà la puntata evento de “I tre tenori” con la partecipazione di Enrico Mentano in cui protagonisti indiscussi sono tre pionieri del piccolo schermo nostrano: Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello.

Ma non finisce qui: la programmazione continua con alcuni dei momenti più belli di “Buona Domenica“, il contenitore condotto per diversi anni la domenica pomeriggio su Canale 5 da Maurizio Costanzo con la complicità di Fiorello, Paola Barale, Claudio Lippi e Luca Laurenti. Spazio poi alla messa in onda di alcuni episodi delle sitcom cult “Orazio” e “Ovidio”. Nell’access prime-time, invece, l’appuntamento è con “Melodrammore – E vissero felici e contenti“, la sola pellicola diretta da Costanzo, con protagonisti Enrico Montesano, Claudio Villa, Nilla Pizzi e Jenny Tamburi.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la nona e ultima puntata di “Superquark”, condotto da Piero Angela. Per le “Meraviglie del pianeta” in questa puntata si scopriranno le comunità che abitano i territori più remoti, dall’Etiopia all’Amazzonia. Si parlerà poi dell’olfatto, un senso ancora poco conosciuto, e di una recente scoperta, i laghi nascosti sotto la calotta polare di Marte.

L’attenzione, poi, si sposterà su come controllare il patrimonio boschivo grazie a satelliti, droni e sensori, e infine si potrà vedere come affrontare il tema dei pagamenti digitali, con i Bit al posto delle banconote: modalità, praticità e sicurezza dei nuovi pagamenti elettronici.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà il film “Sissi – Destino di una imperatrice”, con Romy Schneider. Dopo la celebrazione delle nozze con Francesco Giuseppe, Sissi deve confrontarsi con i problemi della politica. Malgrado la sua giovane età, dà subito dimostrazione di tatto e dell’innato carisma che la contraddistingue, riuscendo a placare i focolai rivoluzionari scoppiati in Ungheria e in Italia. Proprio per questo, quando una lunga indisposizione la costringe ad allontanarsi dal freddo clima viennese, l’impero asburgico si rende conto dell’importanza della sua presenza a corte…

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Sting: nella mente di una rockstar”. Partendo da una serie di sessioni di risonanza magnetica, inizierà un viaggio nel “cervello musicale” del grande artista inglese, ma non solo. Un viaggio nel rapporto tra mente e musica, un progetto del musicista e neuroscienziato canadese Daniel Levitin.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Sette giorni per non morire”, con Stefanie Stappenbeck; su Rete4 alle 21.25 “Ricky e Barabba”, di e con Christian De Sica e con Renato Pozzetto, Francesca Reggiani e Sylva Koscina; e su Canale5 alle 21.20 “Windstorm – Contro ogni regola”, con Hanna Binke.

Ancora, su Italia1 alle 21.20 “Hunger ganes: la ragazza di fuoco”, con Jennifer Lawrence; su La7 alle 21.15 “The Truman show”, con Jim Carrey; su Tv8 alle 21.30 “Memorie di una geisha”, con Ziyi Zhang; su Canale Nove alle 21.25 “I fantastici viaggi di Gulliver”, con Jack Black; e su Rai4 alle 21.15 “Cose nostre – Malavita”, con Robert De Niro.

Non è tutto: su La7D alle 21.30 c’è “Gloria”, con Sharon Stone; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “2 Lava 2 Lantula!”, con Steve Guttenberg; su La5 alle 21.10 “Tutto l’amore del mondo”, con Nicolas Vaporidis; su Iris alle 21 “Il tesoro della Sierra Madre”, con Humphrey Bogart; e su Italia2 alle 21.15 “The package”.

Da segnalare, infine, su Real Time alle 21.10 il documentario “Diana – Tutta la verità”, dedicato alla tragica morte di Lady Diana. Cosa è realmente accaduto quel giorno?