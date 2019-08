Scippi e rapine con un braccio ingessato: 32enne arrestato e portato in carcere

Si è reso protagonista di diversi scippi e di una rapina avvenuti nei pressi di ospedali di città e provincia e di alcuni esercizi commerciali: a mettere fine alle sue scorribande criminali ci hanno pensato gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Bergamo che lo hanno arrestato martedì pomeriggio.

Gli agenti hanno dato esecuzione all’Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo, traendo in arresto T.S., nato in Marocco nel 1987, in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, attualmente privo di attività lavorativa, con precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio e in materia di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare il cittadino marocchino, utilizzando il medesimo modus operandi, strappava con violenza i monili in oro alle vittime designate, provocando loro, in alcuni casi, anche delle lesioni personali, dandosi a precipitosa fuga.

All’identificazione del responsabile si è giunti anche grazie alla collaborazione delle Stazioni Carabinieri di Ponte San Pietro e di Stezzano, dove alcune vittime avevano presentato denuncia.

L’attività investigativa condotta anche mediante la visione di immagini di sistemi di vigilanza a circuito chiuso e mediante individuazione fotografica operata dalle vittime, che ricordavano tutte una vistosa fasciatura rigida al braccio destro dell’aggressore, permetteva di ottenere precisi ed oggettivi riscontri circa le responsabilità di T.S. tali da consentire di richiedere all’Autorità Giudiziaria la misura restrittiva in carcere.

Espletate le formalità di rito, l’uomo veniva condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.