Sono le undici in punto quando dal terzo piano della Torre 7 dell’ospedale Papa Giovanni fuoriesce una sottile nuvola di fumo. Si nota appena, non fosse per il lieve odore di bruciato che la accompagna. È lì che gli inquirenti, martedì mattina, 27 agosto, hanno cercato di riprodurre il più fedelmente possibile l’incendio che due settimane fa ha distrutto la stanza del reparto di psichiatria dov’era ricoverata la paziente Elena Casetto, 19 anni appena, morta a causa delle ustioni e delle esalazioni di monossido di carbonio.

L’esperimento, voluto dall’ingegner Paolo Panzeri, il consulente nominato dalla Procura, si è svolto alla presenza degli agenti della squadra mobile della Questura, dei Vigili del fuoco di Bergamo e del Nucleo investigativo regionale, oltre a un consulente di parte della famiglia della vittima. Un esperimento controllato, condotto in piena sicurezza all’interno del reparto ancora sotto sequestro.

di 7 Galleria fotografica In ospedale si replica l'incendio scoppiato in psichiatria









Effettuato in una stanza “gemella” (stesse dimensioni, tipologia di arredi, materassi e lenzuola di quella divorata dalle fiamme il 13 agosto), il test ha indagato i tempi e le modalità di propagazione del rogo in cui è morta la giovane di Osio Sopra. Quel giorno la porta della camera era chiusa, le finestre ovviamente sigillate. Assenti gli sprinkler, gli spruzzatori, disattivati nel reparto di psichiatria per evitare ogni tipo di manomissione da parte dei pazienti, che potrebbero anche staccarli e utilizzarli come strumenti taglienti.

La Procura, per ora, si limita a far sapere due cose. Primo: che durante il test l’allarme antincendio dell’ospedale ha funzionato regolarmente, scattato non appena il fumo ha iniziato a circolare. Secondo: che i materiali sottoposti a combustione presenti all’interno della stanza risultano a norma, in grado di rallentare le fiamme come richiesto nei contratti di fornitura.

Allora, come mai il 13 agosto l’innesco del rogo si sarebbe sviluppato tanto facilmente, e le fiamme propagate così rapidamente? C’è qualcosa nella ricostruzione dei fatti che sino ad ora è sfuggito? Qualche “buco nero” nella cronologia degli eventi?

nella foto: gli agenti della Squadra Mobile escono dall'ospedale

Quel che è certo è che durante l’autopsia, effettuata il 22 agosto, sul corpo di Elena sono state rinvenute tracce di un accendino. Forse, quello maneggiato per appiccare il fuoco dalla 19enne, poco prima sedata e contenuta a letto dal personale sanitario perché “in preda a un forte stato di agitazione” ha fatto sapere l’ospedale.

Il pubblico ministero Letizia Ruggeri ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, allo stato attuale a carico di ignoti. Il corpo della giovane, invece, si trova ancora nella camera mortuaria dell’ospedale in attesa di essere restituito ai famigliari.