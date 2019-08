Muore nove giorni dopo l’incidente 27enne residente nel Bergamasco

È morto dopo nove giorni di ricovero in terapia intensiva Marouan Rekkab, marocchino di 27 anni, residente nel bergamasco, coinvolto in un incidente a Vigasio, nel Veronese.

Il giovane era alla guida di una Volkswagen Golf e pare che abbia preso una curva troppo larga, finendo nella corsia di marcia opposta. In quel momento sopraggiungeva una Ford Galaxy che si è scontrata frontalmente proprio con la Golf. Nella Galaxy viaggiavano un uomo, una donna ed una ragazzina che fortunatamente non hanno subito conseguenze altrettanto gravi.

Per i carabinieri, intervenuti sul posto – come riporta L’Arena – dare un’identità alla vittima non era stato semplice. I documenti trovati nell’abitacolo al momento dell’incidente non erano quelli del deceduto. Per appurare la sua identità era stato dunque necessario che la Sezione investigativo scientifica dei carabinieri si recasse in ospedale per rilevare le impronte digitali. E inserite quelle nella banca dati delle forze dell’ordine si era così risaliti alla vera identità del 27enne, che non ha mai ripreso conoscenza dal ricovero in ospedale.

La salma è stata messa a disposizione dei familiari.