Manifestare e protestare con i tatuaggi

Nel corso della storia i tatuaggi hanno avuto molteplici funzioni: in alcune tribù venivano utilizzati per segnare l’ingresso nell’età adulta di un ragazzo, nella metà del ‘900 gli ebrei venivano

identificati all’interno dei lager nazisti grazie a dei numeri impressi sulla loro pelle. Oggi invece il tatuaggio è diventato una forma di protesta a seguito delle manifestazioni a Hong Kong.

L’idea è nata da un tatuatore locale che ha voluto offrire per tutto il mese di luglio tatuaggi gratis purché fossero in tema con Hong Kong, affermando che questa sua iniziativa ha coinvolto circa 100 persone, molti dei quali sono stati mossi dalla loro dedizione nei confronti dei movimenti di protesta che hanno visto gli scontri fra Hong Kong e la Cina.

I tatuaggi iconici sono diventati molteplici iniziando proprio dal fiore di Bauhinia, lo stesso che è rappresentato nella bandiera della città, per poi passare alla raffigurazione di un occhio insanguinato, simbolo della ferita al volto di una manifestante avvenuta lo scorso 11 agosto.

Questo fatto ha avuto un incredibile impatto su tutti i giovani manifestanti che sono scesi tra le strade della città, tanto che il giorno successivo in molti si sono presentati con delle bende sui propri occhi in onore di questa ragazza. Anche gli ombrelli stanno assumendo sempre maggiore importanza, in parte grazie alle proteste che illuminarono la città di Hong Kong nel 2014 con il Movimento degli Ombrelli in cui la polizia, cercando di far disperdere la folla, utilizzò spray al peperoncino, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, minacciando di utilizzare anche i proiettili di gomma se i manifestanti avessero opposto resistenza.

Come si sviluppò la situazione? Migliaia di persone alzarono gli ombrelli gialli per difendersi dai lacrimogeni, facendoli diventare il simbolo di quelle protesta.

Negli ultimi mesi a Hong Kong gli ombrelli hanno avuto la medesima funzione contro la polizia.I tatuaggi però non sono solo un motivo di protesta nei confronti degli ultimi avvenimenti, ma sono anche un modo per commemorare ciò che le persone hanno visto e vissuto, esprimendo anche quanto amano la loro città. C’è chi decide di ricordare questo importante momento storico attraverso delle frasi, altri che preferiscono utilizzare immagini molto più concreto come gli elmetti protettivi indossati durante le proteste, piuttosto che con le maschere antigas contro i gas lacrimogeni che venivano lanciati dei poliziotti contro i manifestanti.

Inoltre a Hong Kong c’è la paura di essere identificati o catturati per mano della polizia, i quali reprimono ogni azione da parte di coloro che sono “Pro HK”, ciò nonostante i tatuaggi sono un modo per collegare tutti i manifestanti, per emergere dalla paura e riuscire a prendere la propria posizione, legandosi concretamente (e in modo indelebile) al movimento.

Crediti foto su Instagram:

– fiore di Bauhinia di Zada_hk

– ombrello colorato di Zada_hk

– occhio insanguinato di iconoglyphs