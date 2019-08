Le ricerche sono cominciate mercoledì mattina, 28 agosto, attorno alle 11, dopo che due sub amatoriali pochi giorni fa hanno segnalato ai Carabinieri di Tavernola la presenza nel lago di un’auto con all’interno quello che sembra un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

Scioccati per il macabro avvistamento, i sub avrebbero poco dopo iniziato le manovre per riemergere, senza avvicinarsi troppo all’auto e quindi senza prendere il numero di targa del mezzo.

Le operazioni di recupero nelle acque del Sebino a Tavernola - Foto di Luca Fusari

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di chiarire la veridicità della loro testimonianza. Al momento, le ricerche sono state effettuate servendosi di un piccolo sommergibile dotato di telecamera, giunto tra gli 80 e i 100 metri di profondità, la stessa raggiunta dai sub il giorno dell’avvistamento. A causa di un problema tecnico, le operazioni si sono interrotte nel pomeriggio e ricominceranno domani.

Chi indaga, al momento, non esclude nessuna pista. Compresa quella di un ‘abbaglio’ dei sub. Esiste infatti un fenomeno noto come ‘narcosi da azoto’ che talvolta si verifica durante le immersioni subacquee a oltre 30 metri di profondità, accentuato dalla velocità di discesa. Un fenomeno che, tra i vari effetti, può anche compromettere la capacità di giudizio della persona. Anche questa, al momento, non è nient’altro che un’ipotesi.