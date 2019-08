Guilherme Arana all’Atalanta, è ufficiale: Gasperini ha il suo nuovo esterno

Guilherme Arana è ufficialmente un giocatore dell’Atalanta.

A dare l’annuncio è stato il club: “Atalanta B.C. – si legge sul sito – comunica di aver acquisito dal Siviglia il calciatore Guilherme Arana a titolo temporaneo con diritto di opzione”.

Brasiliano di San Paolo, Arana è nato il 14 aprile 1997 ed è cresciuto nelle giovanili del Corinthians dove appena 16enne viene promosso in prima squadra, pur senza esordire, togliendosi però la soddisfazione di vincere con l’U20 la Copa Sāo Paulo.

Dopo una breve esperienza nell’Atletico Paranaense, col Corinthians gioca dal 2015 al 2017 collezionando ben 89 presenze tra tutte le competizioni, con quattro gol all’attivo, vincendo due volte il Campeonato Brasileiro (2015 e 2017) e una volta il Campeonato Paulista (2017). Nel 2017 ottiene anche il Premio Craque do Brasilerao venendo inserito nella selezione dei Top 11 del campionato.

Terzino sinistro veloce, tecnico e in grado di coprire tutta la fascia con disinvoltura, dopo le esperienze maturate in patria, poco più che ventenne si è trasferito in Europa per giocare nel Siviglia nel dicembre 2017.

Nell’ultima stagione ha collezionato 22 presenze totali, realizzando anche 2 reti, entrambe in UEFA Europa League nei match con Standard Liegi e Akhisarspor, a cui si aggiunge anche il gol nei preliminari contro il Sigma Olomouc.

Rilevante anche l’esperienza con l’U20 brasiliana con cui ha partecipato al Campionato Sudamericano 2017 siglando anche due gol in sei presenze.