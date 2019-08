Gruppo di Topolino da Bergamo a Saragozza

Mercoledì 28 agosto un gruppo di Fiat 500 Topolino prodotte tra il 1936 e il 1954 di soci del Club Amici delle Topolino Bergamo, partiranno dalla nostra città per un viaggio forse impensabile all’epoca in cui queste vetturette popolavano le nostre strade: raggiungeranno la Spagna per unirsi agli amici spagnoli gemellati del Huesca Club vehiculos historicos. Qui è previsto un nutrito programma che da Barcellona (dove la carovana sbarcherà proveniente da Genova) porterà in Aragona per visitare città incantevoli come Saragozza e Huesca e centri meno conosciuti ma di grande importanza storica per il popolo spagnolo.

Durante il soggiorno spagnolo le Topolino verranno ricevute dal vice console spagnolo e dalle autorità locali dei centri che verranno visitati.

Gli amici del club di Huesca hanno preparato una accoglienza molto calorosa con un programma accattivante e intenso perché per loro è raro poter godere della presenza sulle loro strade di auto tanto antiche e rare, per di più provenienti da così lontano.