Dopo la cornacchia crocifissa, un altro uccello seviziato e ucciso

Un uccello legato a un palo in avanzato stato di decomposizione. È questo il triste e un po’ stomachevole scenario che i cittadini di Pagazzano si sono trovati davanti martedì mattina passando nelle vicinanze di via Maldosso, nella periferia del paese.

Nessun sa chi sia l’autore del gesto, né le motivazioni che hanno spinto gli autori a legare un povero animale ad un palo lasciandolo in balia delle intemperie certo è che la preoccupazione tra i residenti aumenta, soprattutto perché non si tratta della prima volta che avviene una cosa del genere.

Leggi anche Bassa Cornacchia crocifissa in un campo di mais: a Pagazzano un terrificante spaventapasseri

Lo scorso maggio, sempre a Pagazzano, era stata ritrovata una cornacchia crocifissa a un palo. Un gesto che, come per quello avvenuto poche ore fa, ha lasciato di stucco i pagazzanesi, che ora si lasciano andare ai commenti più disparati: orrore, bestie, poveri di spirito. Sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi sul web per commentare questo gesto sconsiderato.