Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto nella mattinata di martedì 27 agosto hanno trovato, e salvato, solo uno dei due cani di razza Labrador che un cittadino aveva notato in difficoltà nel weekend.

Gli animali sono stati notati per la prima volta sabato quando l’uomo che si è accorto di loro si era recato in una zona impervia sulle rive del fiume Adda a Calusco per pescare. Dopo essersi calato con una corda da alpinista, stava preparando tutto il necessario quando improvvisamente la sua attenzione è stata richiamata dall’abbaiare di un cane.

Foto 2 di 2



È stato in quel momento che, a una decina di metri da lui, ha visto i due labrador, uno bianco e uno nocciola, che si rapportavano a lui con comportamenti ambigui ma non aggressivi.

La sua segnalazione, in forma scritta, è poi arrivata lunedì mattina alla sezione Enpa di Bergamo che ha subito attivato e coordinato i soccorsi, entrati in azione martedì mattina. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Bergamo che hanno recuperato il cane di colore bianco, molto affannato: le sue condizioni, però, erano buone ed è stato disposto il trasferimento al canile sanitario di Levate.

Nessuna traccia, invece, dell’altro esemplare color nocciola avvistato dal testimone: per ora le sue ricerche sono state sospese.

Non è noto, al momento, se si tratti di animali di proprietà o randagi, se siano stati smarriti da qualcuno o abbandonati.