Atalanta, Reca saluta e va alla Spal: prestito con diritto di riscatto

Con l’arrivo di Guillherme Arana dal Siviglia l’Atalanta ha inserito il tassello mancante nella sua batteria di esterni.

Un ingresso che ha chiuso le porte ad Arkadiusz Reca: l’esterno polacco, arrivato a Bergamo dopo i tre anni al Wisla Plock in patria, è entrato subito nelle mire della Spal che, in precedenza, aveva messo gli occhi proprio sul laterale brasiliano che in nerazzurro indosserà la maglia numero 13.

Nel pomeriggio di mercoledì 28 agosto Atalanta e Spal hanno trovato l’accordo per il passaggio a titolo temporaneo di Reca in maglia biancazzurra: agli estensi il diritto di riscatto, con possibile successivo contro-riscatto per i nerazzurri.

Le due società hanno ufficializzato l’intesa sui rispettivi siti ufficiali: l’esterno polacco classe ’95 ha anche già posato con la sua nuova maglia.

(foto spalferrara.it)