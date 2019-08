A Bergamo una “margherita” speciale: è la pizza dedicata al Papu Gomez

È una pizza molto semplice, una margherita preparata con ingredienti di alta qualità. Alla base c’è il pomodoro San Marzano, sopra il fiordilatte di Agerola, del parmigiano reggiano stagionato 24 mesi, la freschezza del basilico e l’olio evo.

È questa la pizza che il Bella Napoli di via Sant’Alessandro ha voluto dedicare al Papu Gomez, il fantasista argentino capitano dell’Atalanta che domenica ha aperto la nuova stagione con una vittoria a Ferrara, sul campo della Spal.

Alejandro 'Papu' Gomez, classe 1988, capitano dell'Atalanta

L’iniziativa, pensata per celebrare l’avvio della nuova Serie A, è firmata da Deliveroo, il servizio di consegna di cibo a domicilio, in collaborazione con alcune pizzerie presenti all’interno della sua piattaforma in tutta Italia.

Non solo il Papu Gomez, dunque, ma anche la pizza dedicata a Cristiano Ronaldo (con melanzane fritte) venduta a Torino; la pizza dedicata a Lorenzo Insigne (una classicissima napoletana fatta solo con pomodoro e mozzarella) proposta sotto l’ombra del Vesuvio; le pizze ideate a Milano per Milan Skriniar (con crema di cavolo cappuccio blu, burrata, mortadella e pistacchi) e per Krzysztof Piątek (con salame piccante, burrata e paté di olive nere); la pizza dedicata a Fabio Quagliarella (con scamorza, pomodorini, salsiccia e cime di rapa) venduta a Genova; e la pizza dedicata al bergamasco Andrea Belotti (una diavola a base di pomodoro, mozzarella, salamino piccante, olio, basilico) proposta ovviamente a Torino.