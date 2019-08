Violi, 5 Stelle: “L’accordo si fa, ma no al ritiro dei decreti sicurezza, solo modifiche”

Governo sì governo no governo bum?

Siamo agli sgoccioli e, forse, alla svolta nelle trattative per superare la crisi innescata l’8 agosto scorso dalla mozione di sfiducia del leader leghista nonché vicepremier Matteo Salvini e arrivata al suo clou una settimana fa con le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, mentre Salvini ritirava la sfiducia.

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella preme perché entro poche ore si arrivi a un accordo, altrimenti darà vita a un esecutivo di garanzia per andare al voto al più presto.

Lunedì sera una lunga trattativa e un tira-e-molla tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, più sui nomi (quello del premier in primis) che sui programmi, che lascia sulla graticola la possibilità di avere a breve, brevissimo un governo politico, possibile nei numeri, non scontato nei rapporti tra i dirigenti dei due partiti. Martedì mattina nuovo round.

Dario Violi è il bergamasco che da più tempo milita attivamente nei 5 Stelle e che, essendo consigliere in Regione Lombardia, non ha problemi legati al mantenimento o meno della “poltrona” in Parlamento: in questi giorni è in vacanza in Slovenia, ma segue passo passo l’evolversi della situazione.

Consigliere, si fa il Governo o si torna al voto?

Il Governo si farà.

Che percentuali ci dà?

Diciamo al 70 per cento.

Cala il sipario sulla Lega alleata?

Un accordo con la Lega sarebbe ridicolo. Quattordici mesi fa Luigi Di Maio col 33 per cento di consensi ha rinunciato a fare il premier per dare un governo al Paese, oggi Matteo Salvini fa saltare il tavolo per l’ambizione di fare il premier basandosi sui sondaggi. Noi abbiamo tanti limiti, ma siamo leali e rispettiamo gli accordi.

Salvini dunque ha sbagliato?

Salvini ha toppato e lo dimostra il fatto che continua a fare marcia indietro. Anche domenica sera Gian Marco Centinaio ha chiesto un incontro per provare a ricostruire un rapporto.

Ma allora perché questa rottura?

Secondo me Salvini si è fidato di Matteo Renzi: io penso che fossero d’accordo per andare al voto… Poi l’ex premier ha rilasciato quell’intervista al Corriere che ha scompaginato i giochi e messo in un angolo il leader leghista.

Anche lei rivendica la premiership di Conte? Assolutamente?

Non sono innamorato delle persone. il Movimento non è nato sulle persone, ma sulle idee e per risolvere i problemi.

Lei è sempre stato un po’ più favorevole alla Lega, diceva che la base non poteva vedere il Pd: conferma?

Anche in questi giorni abbiamo feedback in tal senso, almeno sui social. Poi diciamolo: 11 milioni di voti non sono quelle migliaia di commenti su Facebook e il polso degli umori nessuno lo capisce davvero. Ci sono certo mal di pancia per un esecutivo col Pd, ma c’erano anche l’anno scorso per quello con la Lega. Peraltro io l’anno scorso ero stato incaricato di aprire una trattativa sui programmi col Pd, non è cambiato nulla da questo punto di vista

Cosa le chiedono i 5 Stelle bergamaschi? Sia sincero.

Un po’ di tutto. Chi di dare un governo al Paese, chi implora senso di responsabilita, chi a tutti i costi vuole punire Salvini, chi vuole votare…

Quali sono i temi su cui si possono trovare convergenze col Pd?

Sulle politiche sociali e del lavoro possiamo trovare sintonie concrete. Ma anche sui temi ambientali, sulla green economy, di certo più che con la Lega, per esempio sulle energie rinnovabili.

E quali quelli su cui proprio siete agli antipodi?

Sulla parte ideologica della sicurezza e dell’immigrazione. Al netto di qualche forzatura di Salvini, la nostra base e i parlamentari vogliono chiarezza e norme che contrastino arrivi incontrollati. Va detto che se al ministero tornerà Marco Minniti una quadra si potrà trovare.

Quindi per lei è no al ritiro dei decreti sicurezza?

Niente ritiro, ma si possono discutere alcune correzioni.