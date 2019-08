Ubriaco e recidivo: tampona con un tasso alcolemico del 2,30, revocata la patente

Sono le 15 di lunedì pomeriggio, 26 agosto, quando sulla corsia di decelerazione dell’A4, all’area Brembo Nord in direzione Bergamo – Milano, una Fiat Punto tampona un’auto. Non ci sono feriti. Interviene una pattuglia della Polizia Stradale, coordinata dal comandante Mirella Pontiggia.

L’uomo alla guida della Fiat Punto è un 35enne di Verdellino. Biascica alcune parole. Allora gli agenti della polizia stradale lo sottopongono all’alcool test: ha un tasso del 2,3 g/litro.

Per la normativa vigente, è consentito mettersi alla guida con un tasso di alcolemia di massimo 0,5 g/litro.

Seguono dei controlli e risulta che il 35enne era già stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, come previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada nel 2002, quando era neopatentato, poi nel 2004 e nel 2011, mentre nel 2008 e nel 2010 era stato denunciato per ubriacatura molesta.

“Abbiamo revocato la patente di guida, non potrà guidare per i prossimi dieci anni e trascorso questo tempo potrà iscriversi di nuovo alla scuola guida per ottenere di nuovo la patente di guida. Il 35enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, articolo 186, secondo comma lettera C”.