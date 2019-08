“Sos incidenti e danni da ungulati, contenimento non solo per i cinghiali ma anche per i cervi”

Aumenta la preoccupazione tra gli agricoltori per la diffusione incontrollata sul territorio bergamasco degli animali selvatici, che oltre a provocare ingenti danni sono spesso causa di pericolosi incidenti. Lo afferma Coldiretti Bergamo in relazione all’episodio verificatosi martedì mattina, 27 agosto, in alta Valle Seriana a Parre, dove una donna ha investito mortalmente un cervo mentre stava viaggiando sulla strada provinciale ed è rimasta ferita nell’urto.

“Non solo i cinghiali stanno destando apprensione, ma in alcune aree della provincia anche altri ungulati, come i cervi, stanno diventando sempre più numerosi e fonte di problemi – commenta Coldiretti -. Affinché la situazione non si aggravi ulteriormente è importante che per il controllo dei cervi venga messa in campo la massima attenzione e vengano attivati tutti gli strumenti necessari per mettere in sicurezza coltivazioni e persone”.