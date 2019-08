Punta da una vespa, 43enne di Pontida in shock anafilattico

Una donna di 43 anni residente a Pontida è stata soccorsa nella giornata di martedì 27 agosto in provincia di Sondrio per shock anafilattico, in seguito alla puntura di una vespa nella zona di Olza, a 770 metri di quota.

Sul posto l’elisoccorso di Sondrio, i tecnici del Soccorso alpino di Morbegno e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.