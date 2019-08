Sabato 7 settembre a partire dalle ore 14.30 in via del Convento 1 a San Paolo D’Argon si terrà l’Open Day di Fondazione JAC: un’occasione unica dedicata all’orientamento delle future matricole alla scoperta dei percorsi ITS di JobsAcademy, che dal 2010 forma tecnici d’alta specializzazione in aree tecnologiche strategiche, grazie alla partnership con più di 2.500 aziende.

I partecipanti avranno la possibilità di conoscere le ultime novità dell’offerta formativa, di incontrare gli studenti ed ex-studenti oggi assunti nell’area di specializzazione e i professionisti che partecipano alla realizzazione dei percorsi con tutto lo staff della JAC.

Inoltre ci sarà la possibilità di effettuare l’iscrizione relativa all’anno accademico 2019/2020 necessaria per accedere al prossimo test di selezione che si terrà 23 settembre.

A testimoniare il forte legame e il dialogo costante che JobsAcademy promuove con le imprese del territorio, grazie al quale riesce a garantire agli studenti un tasso di occupazione del 97,2 % alla fine del percorso formativo, saranno presenti alcune aziende partner e i referenti scientifici dei 10 percorsi proposti che si articolano fra area business e area tecnica. Nella prima si spazia dall’international marketing management al retail & store management, passando anche per il percorso dedicato agli specialisti in amministrazione e gestione del personale, mentre i corsi della technical area mirano a formare figure come il tecnologo in materie plastiche e compositi, in modellazione 3D e prototipazione e lo specialista in applicazioni web e mobile enterprise.

Nata nel 2010 dall’intuizione di Daniele Nembrini per dare una risposta concreta alla richiesta e al bisogno di lavoro delle imprese, JobsAcademy rappresenta una delle prime risposte italiane alle scuole di alta specializzazione tecnologica, che già da decenni formano in Europa i cosiddetti super-tecnici. La richiesta di accesso ai dieci percorsi formativi proposti, che si articolano in un biennio da poter integrare con un terzo anno aggiuntivo, è in costante aumento: dalla sua nascita JAC ha diplomato ottocento studenti e si prevedono trecento iscrizioni per il prossimo anno accademico.

Registrazioni per partecipare all’Open Day a questo link: https://openday_jac.eventbrite.it