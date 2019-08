Mercoledì l’addio al volontario precipitato nel bosco sopra Oneta

Oneta piange il suo cittadino onorario Benedetto Epis, il 73enne morto nel pomeriggio di lunedì 26 agosto.

Epis stava tagliando la legna in un bosco di sua proprietà adiacente alla strada provinciale della Val del Riso, in via Guglielmo Marconi, quando è accidentalmente precipitato a terra in una zona impervia. Immediati i soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano. Il corpo del pensionato è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e dai tecnici del Soccorso Alpino.

Benedetto Epis era molto conosciuto nel piccolo paese di Oneta grazie al suo innato spirito di volontariato. Recentemente gli era stata conferita anche la cittadinanza onoraria.

I funerali saranno celebrati mercoledì 28 agosto alle 15 alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Tutta la comunità di Oneta si stringe al dolore della moglie di Epis, della figlia e dei nipoti.