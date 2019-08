Lidl apre a Costa Volpino e crea 11 posti di lavoro

Lidl, catena di supermercati italiana con oltre 630 punti vendita, si appresta ad ampliare la propria rete commerciale con l’inaugurazione, giovedì 29 agosto, di uno store a Costa Volpino in Via Togliatti, nelle vicinanze del Lago di Iseo. Il taglio del nastro, alla presenza del Sindaco Mauro Bonomelli, si svolgerà alle 9.30.

L’attenzione alla sostenibilità e all’efficienza sono alla base del nuovo store Lidl che rientra in classe energetica A+ ed è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale e di due colonnine per il rifornimento di automobili elettriche o ibride. L’edificio vanta un’area vendita di circa 1.300 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da oltre 50 kW. Inoltre, il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili e l’impianto di luci a Led di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione.

Importante anche il risvolto occupazionale di questa nuova apertura: sono ben 11 i neo assunti che inizieranno il loro percorso lavorativo in Lidl. Un team pronto per aprire le porte ed accogliere i clienti con cortesia e disponibilità.

I clienti potranno trovare nel nuovo store di Via Togliatti un ampio assortimento di più di 2.500 prodotti di cui oltre l’80% Made in Italy.

Per tutta la settimana di apertura Lidl ha previsto anche sconti fino al 50% sull’ortofrutta e su articoli selezionati del reparto macelleria. Per garantire la massima flessibilità di servizio, il nuovo supermercato sarà aperto da lunedì a domenica dalle 8 alle 21 e metterà a disposizione della clientela più di 140 posti auto.

Lidl Italia ha annunciato per l’anno in corso un piano di investimenti da oltre 350 milioni di euro che comprende lo sviluppo della rete vendita, con l’apertura prevista di oltre 40 nuovi supermercati, e l’assunzione di oltre 2.000 nuovi collaboratori. L’Insegna mantiene così lo stesso trend di aperture e di incremento dell’organico del biennio 2017-2018.