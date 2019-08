Ledro Running, successo in solitaria per Cesare Maestri

Successo in riva al lago per Cesare Maestri alla Ledro Running.

Il trentino dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe, giunto a Molina con i favori del pronostico, ha completato i 9,36 chilometri del percorso in 28’41”, facendo così segnare il miglior tempo della storia della competizione.

All’attacco sin dalle prime battute in compagnia di Francesco Agostini, il 25enne di Borgo Lares ha distanziato dopo pochi chilometri gli avversari, tagliando così il traguardo in solitaria con una ventina di secondi di vantaggio sul 22enne dell’Atletica Casone Noceto.

Terzo posto per Davide Ranieri (Atletica Trento), mentre in campo femminile da segnalare l’affermazione di Giovanna Epis (Corpo Sportivo Carabinieri) che, in preparazione della maratona iridata, ha chiuso le proprie fatiche in 32’28”.