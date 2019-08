L’agenzia che guarda al futuro: un valido supporto per i cittadini e le imprese di Bergamo e provincia

Multiservizi Bergamo è un’agenzia di servizi che la titolare Beatrice Bellini ha ideato appositamente per rispondere ed assolvere ai bisogni dei cittadini e degli imprenditori di Bergamo e provincia, mettendo a disposizione un’ampia gamma di servizi per i cittadini, le imprese, turistici e ricreativi, in un unico punto di riferimento, a cui rivolgersi per chiedere un aiuto o un supporto.

È una realtà innovativa e al passo con i tempi, già collaudata in molte città straniere, che risponde a un’esigenza della società contemporanea in cui la rapidità dell’evoluzione dei modi di vita “quotidiani”, determinata anche dalle innovazioni tecnologiche, ha influito moltissimo sui rapporti interpersonali, creando nelle persone una percezione di disagio nel doversi rivolgere ad altri in caso di necessità d’aiuto o supporto.

Per queste considerazioni l’agenzia Multiservizi Bergamo è stata aperta “sul territorio” (Bergamo – Viale Papa Giovanni XXIII, 106 a Palazzo Rezzara) mettendo a disposizione un interlocutore “reale” (la titolare Beatrice Bellini è sempre a disposizione per un incontro, anche solo informativo)

L’agenzia si rivolge:

– alle persone sole che hanno bisogno di un aiuto o che non vogliono gravare sui proprio familiari nel disbrigo delle diverse incombenze quotidiane come fare la spesa, recarsi in tintoria, ritirare medicinali in farmacia, pagare i bollettini postali, etc., oppure essere accompagnati in ospedale per una visita medica o nei negozi per acquisti vari o anche a fare una passeggiata per socializzare e svagarsi;

– alle persone che per i troppi impegni giornalieri desiderano un supporto per svolgere commissioni o servizi in nome e per conto loro;

– agli imprenditori e ai professionisti che necessitano di servizi di segretariato temporanei senza doversi assumere l’onere di un’assunzione;

– alle aziende che devono organizzare il tempo libero dei propri clienti o necessitano di un supporto nell’organizzazione di un evento;

– ai turisti che desiderano visitare la nostra città e i suoi dintorni, anche scoprendo itinerari alternativi.

L’elenco completo dei servizi è disponibile sul sito multiservizibergamo.it oppure telefonando al n. 3393296771.

È anche possibile richiedere servizi personalizzati, non inclusi nell’elenco.

Prenotare un servizio è semplicissimo! Basta telefonare ai numeri 035.4504647 (da lunedì a venerdì 9.00-18.00) o 339.3296771 (tutti i giorni) oppure inviare un’e-mail a info@multiservizibergamo.it o tramite il sito www.multiservizibergamo.it, indicando la tipologia del servizio richiesto, il nome e cognome della persona che ne usufruirà, l’indirizzo, il giorno e l’ora in cui lo si desidera e la modalità di pagamento scelta (in contanti, direttamente all’incaricato che svolgerà il servizio o tramite bonifico bancario anticipato).

Seguirà in brevissimo tempo la conferma da Multiservizi Bergamo e l’assegnazione di un Codice Personale Identificativo (CPI), con il quale si presenterà la persona incaricata alla fornitura del servizio, provvisto anche di tesserino di riconoscimento di Multiservizi Bergamo, così da garantire e tutelare la sicurezza di ogni cliente.

Contestualmente al pagamento verrà rilasciata regolare fattura. I servizi erogati sono tutti esenti IVA. Il servizio prenotato potrà essere annullato fino a 24 ore prima della data di erogazione richiesta, ad eccezione dei servizi turistici (72 ore prima) senza alcuna penale e con rimborso totale in caso di pagamento tramite bonifico bancario.

L’annullamento può essere effettuato tramite e-mail, telefonata o messaggistica semplicemente scrivendo nome, cognome e CPI di riferimento.”