Kickboxing, Luca Mameli sbarca nel circuito Bellator: a Milano sfida Zymansky

Tra i giganti della MMA e della Kickboxing ci sarà anche Luca Mameli (a sinistra nella foto): il 25enne bergamasco, infatti, è stato selezionato per la tappa milanese di Bellator, la promotion americana di sport da combattimento, che farà tappa all’ex Palalido di Milano (oggi Allianz Cloud) il prossimo 12 ottobre.

Un bel palcoscenico per il classe ’94 in forza al Supreme Fighting Team di Bergamo del maestro Elio Pinto che a maggio ha conquistato un bel bronzo nella tappa ungherese delle World Series di Kickboxing nel K1, la specialità a contatto pieno.

A Milano, in una serata che vedrà come main event la sfida tra Alessio Sakara e lo statunitense Canaan Grisby, Mameli salirà sul ring per uno degli incontri di undercard contro il polacco Pawel Zymansky.

Il bergamasco, specialista di kickboxing, in carriera vanta un record di 33 vittorie (10 per ko), 8 sconfitte e 1 pari, mentre il suo avversario, thai boxer con un passato nelle MMA, ha nel palmares 23 successi (9 prima del limite) e 7 sconfitte e un titolo di vicecampione europeo di muay thai WBC.

Mameli, campione d’Italia WAKO pro di kickboxing nella categoria – 63,5 chili, è stato campione italiano FIKBMS (la Federazione Italiana Kickboxing Muay Thay Savate Shoot Boxe) per 8 volte consecutive dal 2012 al 2019 e con la nazionale italiana ha vinto una medaglia d’argento ai mondiali WAKO juniores 2012, un bronzo ai mondiali WAKO Senior nel 2013 e nel 2017 e un altro bronzo agli europei senior del 2016.