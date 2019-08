“Hanno rubato la borsa di mia madre: era piena di ricordi, ridatecela”

Che cosa contiene la borsa di una mamma? A volte un mondo sconosciuto ai più. Spesso è piena di ricordi di una vita come quella Anna Maria. Lo racconta a Bergamonews la figlia che si affida al nostro appello per poter consolare la disperazione della madre.

“Alle 17.30 di oggi, martedì 27 agosto in un negozio di via Borgo Palazzo, vicino a Piazza Sant’Anna, è stata rubata la borsa di mia mamma che fa la commessa del negozio.

Una borsa che contiene i documenti, 15 euro, le chiavi di casa, il telefono della Wiko – riconoscibile per lo schermo rotto e per la foto di un gatto rosso sulla schermata home – ma sopratutto tantissimi ricordi. È una borsa della Desigual, di colore marrone (come nella foto). A chiunque la trovasse chiedo gentilmente di chiamare questo numero 3203845670, grazie”.

Grazie in anticipo