“Fratelli unici” o la pallavolo femminile? La tv del 27 agosto

Nel pomeriggio, dalle 14, durante il nuovo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica su la7 torna MaratonaMentana.

Per la prima serata in tv, martedì 27 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Fratelli unici”, con Raoul Bova e Luca Argentero.

Pietro (Raoul Bova) è un uomo affermato che non sa più come si ama, Francesco (Luca Argentero) è un eterno ragazzino che non ha mai amato. Sono fratelli, ma hanno passato tutta la vita a desiderare di essere figli unici. Un incidente fa perdere completamente la memoria a Pietro: ora è come un bambino. La sua ex moglie Giulia (Carolina Crescentini) sta per risposarsi e non ne vuole sapere di lui, così Francesco è costretto a portarselo a casa e, per la prima volta, a fare la parte dell’adulto. Ha inizio una folle convivenza le cui punte tragicomiche si svolgono davanti agli occhi di Sofia (Miriam Leone), la vicina di casa giovane, bella ma soprattutto irritata dalla superficialità di maschio alfa con la quale Francesco cerca di rieducare il fratello. Per lei “l’amore è l’unica cosa che non dipende dai punti di vista”, mentre per Francesco il punto di vista è uno solo: l’amore non esiste…

RaiDue alle 21.20 trasmetterà la partita di pallavolo femminile tra Italia e Slovenia, penultimo incontro del gruppo B per i campionati europei. Giovedì 29 le azzurre chiuderanno con la Polonia (in diretta alle 21 su RaiTre).

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà la seconda parte del documentario “Mountains – La vita sopra le nuvole”. Andranno in onda “Himalaya (Seconda parte) e “Ande”. Nel primo, si proseguirà il viaggio alla scoperta delle vette innevate della catena montuosa più alta del mondo. Nel secondo, si andrà in Sud America, sulla Cordigliera delle Ande, che si snoda per più di sette mila chilometri, attraverso l’Argentina, il Cile, il Perù, la Bolivia, l’Ecuador, il Venezuela e la Colombia.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Chicago fire”, con Eamonn Walker e Jesse Spencer. Andranno in onda due episodi intitolati “Il più forte tra noi” e “Un leader senza rivali”. Nel primo, Otis e Kidd si contendono l’incarico di conducente del camion. Casey propone loro di risolvere la questione con una sfida. Nel secondo, Casey e Severide candidano Boden per il ruolo di commissario del Dipartimento dei vigili del fuoco.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 dove alle 20.35 ci sarà una nuova puntata di “In onda”, il talk-show condotto da Luca Telese e David Parenzo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Professore per amore”, con Hugh Grant; su Canale5 alle 21.20 “Windstorm – Liberi nel vento”, con Hanna Binke; su Tv8 alle 21.30 “Conan the Barbarian”; e su Canale Nove alle 21.25 “Mani di fata”, con Renato Pozzetto, Eleonora Giorgi e Sylva Koscina.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Gone – Scomparsa”, con Amanda Seyfried; su Rai5 alle 21.15 “Solo gli amanti sopravvivono”, con Tom Hiddleston; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Master of sex”; su La5 alle 21.10 “Doppia personalità – Murderer Upstairs”; su Iris alle 21 “Amico, stammi lontano almeno un palmo”, con Giuliano Gemma; e su Italia2 alle 21.15 “Blu profondo”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith, Michael Vartan, Hannah Hodson e Adam Rayner. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Il tempo non guarisce”, “Saper sapere”, “Un miracolo” e “Arrendersi”. Nel primo, Christina deve affrontare la tragica scomparsa del marito. Nel secondo, Christina ha un grosso problema da affrontare: un paziente con un aneurisma celebrale crede che lei sia sua moglie e vuole il suo parere. Nel terzo, Christina cerca di salvare madre e figlio coinvolti in un incidente d’auto. Nel quarto, Christina aiuta un figlio che non si sente ancora pronto a dire addio alla madre morente.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Battili live”, con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci; e su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento”.