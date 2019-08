Cittadini di Bergamo che si lamentano per l’erba alta. E sembra che sì, sia puttosto disordinatata la crescita in alcuni quartieri.

Fabio Rizzi ci scrive da Boccaleone: “Voglio segnalare, come da foto allegata, scattata di fronte all’ufficio postale, la pessima situazione in cui si trova il verde pubblico nella mia zona. Purtroppo non è un caso ma una consuetudine”.

Foto 2 di 2



Erba alta in via Nazario Sauro

Gli fa eco Manfredo Eben che ci invia qualche scatto da via Nazario Sauro: “Un po’ alta non credete?”