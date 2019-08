Cocaina, marijuana, bilancino in casa: 28enne arrestato per spaccio

È la mattinata di martedì 27 agosto quando gli agenti della sezione Volanti della Questura di Bergamo e un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine suonano al citofono di N.F. 28 anni, residente in via Gasparini a Bergamo. Il giovane davanti agli agenti ha una reazione stupore, alla richiesta di perquisire l’appartamento, si mostra poco collaborativo.

Gli agenti proseguono nella perquisizione e la loro attenzione viene attirata da una borsa presente sul balcone. Aprono e all’interno rinvengono un elevato quantitativo di marijuana. La perquisizione prosegue e nell’appartamento gli agenti della polizia trovano un bilancino ed un quaderno con appunti di nomi e danaro. Dal quaderno emerge che il 28enne spaccia droga nella propria abitazione.

Raccolti tutti gli elementi e il materiale, gli agenti procedono al narcotest in Questura. In tutto risultano 182,17 grammi di marijuana e di 2,80 grammi di cocaina. A questo punto gli agenti procedono ad arrestare il 28enne per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90.

Il giovane è messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata di mercoledì 28 agosto.