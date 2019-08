Cerva attraversa la strada: muore urtata da auto; ferita la conducente della vettura

Un’automobile ha urtato una cerva adulta mentre stava attraversando la strada: è successo a Parre nelle primissime ore della mattinata di martedì 27 agosto. Una donna di 46 anni, originaria di Ludrigno di Ardesio, stava viaggiando a bordo della sua vettura lungo la strada provinciale 49, quando un esemplare femmina di cervo ha improvvisamente attraversato la carreggiata.

L’impatto è stato violento e per la cerva non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. La donna alla guida, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata all’ospedale Locatelli di Piario per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente, per prestare i soccorsi, è intervenuta l’ambulanza della Croce Blu di Gromo con l’automedica. Presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine che hanno effettuato i vari rilievi nella zona