Blocca treno in corsa per non pagare la multa: denunciato 20enne della Bergamasca

Pur di evitare la multa era disposto a tutto. Persino ad azionare la leva del freno d’emergenza del treno e bloccare il convoglio in corsa sui binari della linea Milano-Brescia.

Protagonista dell’episodio, andato in scena nei giorni scorsi, un 20enne di origini marocchine nato e cresciuto nella Bergamasca, nei cui confronti è scattata una denuncia.

L’episodio viene riportato da Brescia Today. Il controllore, passando tra i vagoni, ha sorpreso il 20enne senza il regolare biglietto. Il dipendente delle ferrovie avrebbe quindi tentato di accompagnarlo alla porta per farlo scendere dal treno, dopo avergli comminato la multa come prevede il regolamento. La reazione, però, non sarebbe stata delle migliori: pur di restare sul convoglio ed evitare di mettere mano al portafogli, il giovane avrebbe strappato il sigillo del freno di emergenza per azionare la leva e bloccare il treno.

A quel punto è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: ad attendere il 20enne alla stazione di Rovato c’era la polizia locale che lo ha identificato e denunciato.