Bergamasco dimentica zainetto con 10mila euro al bar, il titolare lo rintraccia e restituisce tutto

Erano le 10.30 di martedì 27 agosto quando il titolare del Bar Vertigo, in via Provinciale a Brindisi, Valentino Mele nota uno zainetto nero. Lo riporta BrindisiOggi.it

“Il bar era pieno di clienti – racconta Mele – era uno di quei momenti di confusione dove è facile distrarsi . Ma nonostante questo non ci è sfuggito la presenza di uno zainetto poggiato su una mensola. Uno zainetto nero di pelle che evidentemente qualcuno aveva dimenticato”.

Così il titolare del bar, vedendo che nessuno reclamava lo zainetto, ha detto ad una sua dipendente di prenderlo e aprirlo nella speranza di trovare un documento che gli aiutasse a identificare il legittimo proprietario.

“Quando lo abbiamo aperto c’era una grossa mazzetta di denaro, che secondo la mia esperienza doveva contare circa 10mila euro – prosegue Mele – oltre a tante carte di credito e documenti, tra questi la patente di guida. Pensavo potesse trattarsi di uno dei miei soliti clienti ed invece era un uomo di Bergamo”.

Mentre cercavano di rintracciare il cliente bergamasco, dopo circa un’ora il proprietario dello zainetto si è presentato al bar. “Onestamente non so chi fosse – continua Mele – è arrivato alla guida di una Mercedes. Quando gli abbiamo detto di stare tranquillo che lo zainetto era al sicuro, non finiva più di ringraziarci. Ha insistito nel regalarci una banconota da 50 euro e poi ha detto: siete da esempio per questa città. È stato il più bel complimento che potesse farci”.