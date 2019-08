Atalanta sempre più sudamericana: colpo Arana dal Siviglia per la fascia sinistra

Il tira e molla, alla fine, ha portato alla frattura: Diego Laxalt non sarà un giocatore dell’Atalanta ma la società nerazzurra non è rimasta con le mani in mano, continuando nel frattempo a battere piste alternative.

Per il ruolo di esterno sinistro, infatti, a Bergamo arriverà Guilherme Arana, 22enne esterno sinistro di proprietà dal Siviglia che negli ultimi giorni sembrava a un passo dalla Spal ed era già entrato nei pensieri del Bologna.

Il brasiliano, invece, sarà il tassello che Gian Piero Gasperini chiedeva sulla corsia sinistra: un innesto che libera Castagne per la corsia opposta e allo stesso tempo apre alla cessione di Reca, sondato proprio dalla Spal e da alcuni club polacchi.

L’affare si dovrebbe fare sulla base del prestito con diritto di riscatto: il brasiliano non si è allenato col Siviglia, squadra con la quale lo scorso anno ha collezionato 22 presenze e due reti, e dovrebbe arrivare a breve a Bergamo.

Sul proprio profilo Instagram ha anche pubblicato una foto con la valigia, prima della partenza.

(foto Instagram @guiarana26)