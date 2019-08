Vandali al santuario di Predore: l’amarezza di don Alessandro

Don Alessandro Gipponi, parroco di Predore posta su Facebook alcune immagini di danni subiti dal santuario del paese Sebino, dice di sapere chi li ha provocati e, amareggiato, scrive: “Con tutto il bene che ti abbiamo fatto tu ci ripaghi così. Tu continua ad essere bestia, noi continueremo ad essere Uomini. Mai saremo come te. Ci consola il fatto che in tutta questa storia abbiamo salvato la vita a quattro persone e ne siamo fieri”.

Poi conclude con un appello: “Amici di Predore attenti al lupo, stiamo pronti con il 112 ad ogni ora”.

Infine spiega: “Il perdono è una cosa difficile da mettere in campo, ma io sì perdono, lo perdono, lo perdonerò ancora. Ma questo non significa che non debba esserci giustizia. La giustizia deve fare il suo lavoro. Deve essere fermato e messo nelle condizioni di smettere di arrecare danno alle persone e alle cose. Laddove è possibile va rieducato, e se questo non è possibile la giustizia dovrebbe fare in modo che non possa più essere libero di fare il male. Il ‘non perdono’, l’odio e il risentimento non ci servono a nulla, non fanno altro che trasformarci nel peggio di noi e nelle persone che non vorremmo mai diventare, facendo nascere in noi quello che detestiamo in genere nella crudeltà degli altri”.