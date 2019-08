Sedrina, lavori sul viadotto per sostituire i giunti: chiusura alternata per un mese

Partiranno domani, martedì 27 agosto, i lavori per sostituire i giunti di dilatazione sul viadotto di Sedrina, uno dei principali della Bergamasca con i suoi 1.525 metri di lunghezza, e anche uno dei più trafficati, trovandosi sulla ex statale 470 della Valle Brembana.

“La Provincia – fa sapere il Comune – ha comunicato per lavori di manutenzione la chiusura alternata di una corsia di marcia del ‘Viadotto di Sedrina’, in entrambe le direzioni, dal chilometro 13 al chilometro 15, dalle 7 del 27 agosto alle 18 del 20 settembre”.

Del cantiere se ne occupa appunto la Provincia, con un investimento di 150 mila euro sostenuto da fondi regionali.

Nello specifico sono undici i giunti non in sicurezza: tre in direzione di Zogno, sei in direzione Bergamo e uno su entrambi i sensi. Un’operazione necessaria: del resto il progetto definitivo esecutivo mostra come lo stato di queste strutture in gomma e acciaio – fondamentali per mantenere la regolarità della strada – sia parecchio critico.