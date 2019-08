Rientro dalle ferie, pioggia di controlli: 23enne multata 5mila euro per patente falsa

Controlli a tappeto in occasione del controesodo di agosto, del rientro cioè in città dei molti bergamaschi in vacanza. L’intensificazione degli interventi della Polizia Locale ha portato al ritiro di altre 7 patenti nel fine settimana, altri 54 punti della patenti persi da 7 automobilisti sanzionati (tra questi ancora una volta c’era anche un neopatentato).

Ancora una volta le sanzioni sono state comminate perché i veicoli fermati viaggiavano a più di 115 km/h su strade in cui il limite di velocità è stabilito a 70 km/h.

La Polizia Locale del Comune di Bergamo è intervenuta anche nella serata di un paio di giorni fa su un incidente avvenuto in città: un auto con targa straniera guidata da una ragazza di 23 anni si era infatti scontrata con un altro veicolo in zona Grumellina intorno alla mezzanotte. I controlli sull’autenticità delle patenti, carte d’identità e carte di circolazione hanno evidenziato che la ragazza guidava con una patente contraffatta, documento che riproduceva perfettamente la patente card della Gran Bretagna. Le è stata contestata la guida senza patente con una multa di 5.000 euro e il fermo amministrativo dell’auto che stava guidando. Inoltre dovrà eventualmente rispondere delle responsabilità civili per i danni causati all’altro automobilista che emergeranno dopo la ricostruzione della dinamica e dai rilievi.

“Ecco uno degli effetti più evidenti dell’istituzione al Comando di via Coghetti di un specifico servizio per il controllo dei documenti falsi – sottolinea la Comandante della Polizia Locale, Gabriella Messina – un nucleo che arricchisce ulteriormente il Corpo e i controlli che vengono svolti sulle nostre strade. Gli interventi delle notti scorse, sollecitati dalle Forze dell’Ordine in occasione dell’esodo e del controesodo di agosto, dimostrano quanto lavoro di prevenzione e di repressione ci sia ancora da fare per migliorare la sicurezza sulle nostre strade. Le 7 patenti ritirate si aggiungono alle ben 26 che la Polizia Locale ha sospeso solo pochi giorni fa: sono numeri che dimostrano quanti indisciplina e scarso rispetto delle regole ci siano sulle nostre strade e per questo motivo i controlli che svolgiamo sono sempre più importanti e irrunciabili”.