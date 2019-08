Restyling terminato: a Osio Sotto torneo di basket al campo del parco Giardino

A Osio Sotto ha preso nuova vita il campo di basket nel parco San Carlo di Corso Italia, vicino al campus scolastico, nel quartiere Giardino. Nelle scorse settimane un gruppo di giovani in collaborazione con il Comune si è impegnato ad abbellire e migliorare la superficie rendendola più comodamente utilizzabile.

I lavori sono ultimati e sabato 31 agosto verrà organizzato il primo torneo dopo il restyling di questo terreno di gioco. Prenderà il via alle 16, la formula delle partite sarà 3 vs 3 e si propone come un’occasione per vivere questo angolo di paese all’insegna dell’aggregazione e del divertimento. Non mancheranno la musica (con live dj-set) e il buon cibo, a cura dell’Associazione osiense Arca Rock.

Per partecipare al torneo è possibile iscriversi alla biblioteca di Osio Sotto, in via Matteotti. La quota è di 10 euro a giocatore, con consumazione inclusa (pane, salamella & birra/bibita); ogni squadra potrà avere massimo cinque giocatori.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Assessorato alle politiche giovanili, l’Assessorato allo sport e i tanti ragazzi di Osio Sotto che hanno contribuito a “colorare” il campetto.

Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 3469614723 oppure al 3314440163.