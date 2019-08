Precipitato in zona impervia sopra Oneta: muore 73enne

Niente da fare per un uomo di 73 anni precipitato in una valle a Oneta: il suo corpo privo di vita è stato recuperato nel primo pomeriggio di lunedì un paio d’ore dopo l’allarme e l’avvio dei soccorsi.

Secondo le prime informazioni, il 73enne è precipitato in una zona piuttosto impervia in via Guglielmo Marconi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino di Oltre il Colle e i Vigili del Fuoco di Clusone. Presente anche un’automedica del 118 per prestare le prime cure al ferito.

L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle Forze dell’Ordine che si sono recate sul luogo dell’incidente.