Meeting Melinda, vittoria e record per Giovanni Filippi nei 1500 metri

Prosegue nel migliore dei modi la stagione in pista per Giovanni Filippi.

Il portacolori dell’U.S. Rogno si infatti imposto nei 1500 metri del Meeting Melinda, realizzando sulla pista di Cles il primato personale sulla distanza.

Reduce dal quinto posto negli 800 ai Campionati Italiani, il 21enne di Darfo Boario Terme si è messo in luce nuovamente in terra trentina, fermando il cronometro in 3’44”91 e migliorandosi così di 5 secondi.

In chiave azzurra prestazione di spessore per la paladina di casa Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), capace di concludere i 3000 metri femminili a soli 4 secondi dal record italiano Under 20, mentre non ha preso parte alla gara dei 100 metri Roberto Rigali (Bergamo Stars Atletica).