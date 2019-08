Lavori sulla facciata del Comune: cade da 4 metri e si frattura il torace

Un altro incidente sul lavoro, a Madone, intorno alle 14 di lunedì 26 agosto. È successo in piazza San Giovanni, nel corso dei lavori di installazione di due telecamere sulla facciata del Comune.

L’infortunato, M. P., dipendente 24enne della ditta Suardi Srl di Chiuduno, stava svolgendo lavori per conto del Comune di Madone. Si trovava su una scala di alluminio a circa 3-4 metri di altezza quando, per cause da stabilire (forse una leggera scarica elettrica, fa sapere l’Ats) è caduto al suolo riportando traumi diffusi, una frattura al torace e una ferita al volto.

È rimasto vigile e cosciente ed è stato trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico San Marco di Zingonia. Sono in corso gli accertamenti per la ricostruzione della dinamica da parte degli operatori dell’Ufficio PSAL della sede Ats di Bonate Sotto.