Sant’Alessandro a Bergamo è come l’epifani: tutte le vacanze si porta via. Ma oggi è ancora un giorno festivo almeno per la città. Tornerà l sole dopo le piogge di domenica sera? Risponde il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

La nuova settimana comincerà con tempo generalmente stabile e caldo sulla Lombardia, grazie alla presenza di un’ampia area di alta pressione su buona parte dell’Europa che lascerà spazio solo a una lieve instabilità atmosferica diurna sui rilievi. Nella giornata di mercoledì lieve cedimento dell’alta pressione da ovest con maggiore nuvolosità, ma ben poche precipitazioni, mentre nei giorni successivi ritorno di condizioni di tempo stabile e temperature al di sopra delle medie del periodo.

Lunedì 26 agosto 2019

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio sviluppo di qualche annuvolamento su Alpi e Prealpi, con brevi e isolati rovesci possibili sulle prealpi orientali.

Temperature: Minime in lieve aumento (19/22°C), massime stazionarie o in lieve aumento (31/33°C).

Martedì 27 agosto 2019

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque in mattinata. Nel corso del pomeriggio temporanei annuvolamenti su Alpi e Prealpi, nuvolosità alta in arrivo da ovest con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso in serata ma senza piogge.

Temperature: Minime stazionarie (19/22°C), massime stazionarie (31/34°C).

Mercoledì 28 agosto 2019

Tempo Previsto: Cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso su tutti i settori per il passaggio di nuvolosità medio-alta, ma con precipitazioni assenti o al più brevi ed isolati piovaschi nella prima parte della giornata. Tendenza a schiarite da ovest in serata.

Temperature: Minime in lieve aumento (20/23°C), massime in calo (28/30°C).