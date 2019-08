Discipline olistiche, dove trovarle e dove provarle

Le vacanze hanno risvegliato il desiderio di prendersi cura di sé? O ispirato a cominciare percorsi nuovi? Le discipline bionaturali possono essere una risposta.

Sono una grande famiglia di tecniche che nascono in contesti geografici e culturali differenti, con in comune l’obiettivo di favorire il benessere della persona stimolandone le risorse vitali con metodi ed elementi naturali.

A Bergamo un punto di riferimento per il settore è la scuola LAFONTE, che ha sede in via Buratti.

Anche per la stagione formativa 2019-20 offre un articolato calendario di proposte adatte a tutti, dal breve corso introduttivo o monografico al percorso professionalizzante. È inoltre impegnata in un’ampia attività di divulgazione dell’approccio olistico, portando i trattamenti fuori da aule e studi, nelle manifestazioni popolari ad esempio, e promuovendo incontri e lezioni sul territorio. Occasioni per scoprire con semplicità come funzionano e quali effetti hanno le diverse discipline.

Settembre è fitto di iniziative. Le abbiamo raccolte in una guida, in modo che sia facile trovare e provare ciò che fa al proprio caso.

SHIATSU

È una tecnica a meditazione corporea che origina dalla tradizione medico-filosofica cinese e che si è successivamente sviluppata in Giappone. Favorisce il riequilibrio “energetico” della persona stimolandone le risorse naturali. Attraverso pressioni con pollici, palmi e gomiti sul corpo del ricevente, stimola la vitalità e ristabilisce l’armonia del flusso energetico.

Trattamenti

I materassini gialli e verdi LAFONTE arricchiscono spesso il programma degli eventi in Bergamasca, permettendo ai partecipanti di ritagliarsi un momento di relax.

Si potrà ricevere un trattamento shiatsu:

– alla festa dell’ Oratorio di Albino (domenica 1 settembre, dalle 20 alle 23.30);

– alla festa delle ludoteche al parco Turani di Bergamo (sabato 7 settembre, dalle 15 alle 19)

– nel secolare parco di Villa Astori a Torre de’ Roveri , aperta per colazione ogni domenica mattina sino alla fine di settembre (dalle 9 alle 12).

La scuola sarà presente con un proprio stand e proporrà sessioni di shiatsu alla manifestazione Anime in Fiera , esposizione interamente dedicata al benessere e alla consapevolezza psicofisica, in programma dal 12 al 15 settembre al polo fieristico di Chiuduno (giovedì e venerdì dalle 19 alle 23, sabato dalle 10.30 alle 23, domenica dalle 10.30 alle 21) ed è promotrice di E-Vento d’Oriente , una giornata nella quale conoscere e “assaggiare” tutte le discipline in calendario. Anche in questo caso è prevista un’area per i trattamenti shiatsu (attiva dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19).

Mini corsi gratuiti e lezioni dimostrative

Provando ad eseguire semplici trattamenti shiatsu si può invece scoprire il piacere di comunicare con le proprie mani e dare benessere agli altri. Succede nei mini corsi gratuiti che la scuola organizza nelle biblioteche e nei centri culturali e di aggregazione. Illustrano le basi teoriche e pratiche della tecnica e insegnano una sequenza di pressioni, semplice ma completa, che si può già praticare su parenti e amici, creando preziosi momenti di attenzione e condivisione. I mini corsi prevedono due incontri di due ore e mezza ciascuno. Si tengono a:

– Gorlago (lunedì 9 e 16 settembre in biblioteca; giovedì 19 e 26 al centro polifunzionale QUI),

– Gorle (martedì 10 e 17 in biblioteca);

– Nembro (mercoledì 11 e 18 in biblioteca);

– Clusone (giovedì 12 e 19 alla Casa dell’Orfano);

– Ponte San Pietro (lunedì 16 e 23 in biblioteca).

Per tutti l’orario è dalle 20 alle 22.30 (per iscrizioni 327 2374228 – Barbara@lafonteshiatsu.it).

Ci si mette alla prova con i trattamenti anche nelle lezioni dimostrative in programma a Chiuduno (venerdì 13 settembre dalle 20.15 alle 22 nell’ambito della manifestazione Anime in Fiera), al parco Turani di Bergamo (domenica 15 dalle 16.30 alle 18.30 nel corso di E-Vento d’Oriente) e all’ Open Day della scuola (sabato 21 e domenica 22, dalle 16.30 alle 18.30).

MASSAGGIO AYURVEDICO

Disciplina indiana di antica tradizione, aiuta l’organismo, attraverso la manipolazione del corpo con l’uso di oli dalla specifica efficacia terapeutica, a ricreare l’equilibrio perduto e apporta informazioni positive che contribuiscono al mantenimento della salute.

Trattamenti e lezioni dimostrative

Le sapienti manualità e le piacevolezza dell’olio dell’Ayurveda si possono provare in trattamenti di venti minuti domenica 15 settembre al parco Turani di Bergamo , all’interno di E-Vento d’Oriente (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19). Nella stessa manifestazione si può partecipare a lezioni dimostrative gratuite (dalle 10.30 alle 11 e dalle 15 alle 15.30), proposte anche a Chiuduno (sabato 14 dalle 18.45 alle 19.15, nel corso di Anime in Fiera) e all’ Open Day LAFONTE (sabato 21 e domenica 22, dalle 11.30 alle 12).

MASSAGGIO THAILANDESE

Thai Yoga, Thai Oil e Thai Nerve Touch sono tecniche di massaggio Thailandese, tutte di origini antichissime. Attraverso pressioni su particolari linee di energia, gli Sen, permettono all’energia stessa ed alle emozioni di scorrere più liberamente.

Trattamenti e lezioni dimostrative

Anche il massaggio Thailandese si può trovare nell’area trattamenti (aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19) e nel programma delle lezioni dimostrative (dalle 10 alle 11 e dalle 16.30 alle 17.30) di E-Vento d’Oriente, domenica 15 settembre al parco Turani di Bergamo . L’insegnante, inoltre, presenterà la disciplina ad Anime in Fiera (sabato 14 dalle 17.45 alle 18.45, palasettembre di Chiuduno ) e all’ Open Day nella sede di via Buratti, in città (sabato 21 e domenica 22, dalle 16.30 alle 17).

REFLESSOLOGIA PLANTARE

Tecnica corporea bionaturale, si fonda sul presupposto che sul piede vi siano riflessi i sistemi e gli apparati dell’intero corpo umano e che la stimolazione attraverso un’apposita manualità di questi punti e zone riflesse risulti utile per ottenere o mantenere una buona omeostasi dell’organismo.

Trattamenti e lezioni dimostrative

Durante E-Vento d’Oriente al parco di Redona , a Bergamo, si possono ricevere sedute di reflessologia plantare di venti minuti (gli orari vanno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19) e seguire lezioni dimostrative (dalle 11 alle 12 e dalle 17.30 alle 18.30). Presentazioni interattive si tengono anche a Chiuduno per Anime in Fiera (giovedì 12 settembre, dalle 20 alle 21) e all’ Open Day della scuola il 21 e 22 settembre (dalle 14.30 alle 15).

Contatti

LAFONTE

Scuola di Shiatsu e Discipline Bio Naturali

Maurizio Curtaz – cell.327.2374228

info@lafonteshiatsu.it – www.lafonteshiatsu.it

www.facebook.com/shiatsubergamo/