Da “Qualcosa è cambiato” a “Via dall’incubo”: la tv del 26 agosto

Per la prima serata in tv, lunedì 26 agosto RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Qualcosa è cambiato”, con Jack Nicholson.

C’era una volta, un misogino, ossessionato da una serie infinita di complessi e manie e dotato di una lingua avvelenata. Ma dopo l’incontro con un cane e con una bella cameriera, qualcosa cambia; e l’orco si rivela un burbero benefico.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà il film “Enough – Via dall’incubo”, con Jennifer Lopez. La cameriera Slim si illude di aver trovato l’uomo ideale in Mitch, ricco e affascinante imprenditore. All’inizio pare un idillio: ma dopo la nascita della figlia Grace, Slim scopre che il marito ha una doppia personalità ed è capace di fare molto male alle persone che gli sono vicine. Per proteggere Grace, Slim lo lascia, cambia aspetto e identità, ma lui continua a perseguitarla. Né gli amici né la polizia possono fare molto per aiutarla: Slim decide perciò di agire da sola…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii five-0”, con Scott Caan. Andranno in onda tre episodi intitolati “Lady Sophie”, “Missione speciale” e “Abbine cura!”. Nel primo, Harry Langford chiede a McGarrett e a Danny di aiutarlo a ritrovare Sophie, una ricca ragazza inglese che è scomparsa misteriosamente. Nel secondo, la squadra interviene quando Ben Pollard, paziente di un ospedale psichiatrico, viene trovato senza vita in un burrone. Nel terzo, Grover riceve la visita di un uomo e sparisce nel nulla, assieme alla sua famiglia. La squadra indaga e scopre che Grover stava per essere trasferito.

Italia1 alle 21.20 riproporrà “Le Iene presentano “Omicidio Willy Branchi: i segreti inconfessabili di un paese”. Willy Branchi, un giovane di 18 anni, viene trovato senza vita lungo l’argine del Po, nei pressi di Goro, Ferrara, il 30 settembre 1988. Omertà, reticenze e depistaggi hanno sempre impedito di giungere alla verità su questo delitto, a cui le Iene dedicano una puntata speciale, già andata in onda il 18 maggio 2019, alla ricerca della verità.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 “I vichinghi”, con Tom Hopper; su Canale5 alle 21.20 “Se mi lasci non vale”, di e con Vincenzo Salemme e con Serena Autieri; e su La7 alle 21.15 “Un colpo perfetto”, con Michael Caine.

Ancora, su Tv8 alle 21.30 “Agente 007 – La spia che mi amava”, con Roger Moore; su Canale Nove alle 21.25 “Daredevil”, con Ben Affleck; su Rai4 alle 21.20 “Repeaters”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Tra cinque minuti in scena”; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: le ali della speranza”; e su Iris alle 21 “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato.

Su Rai5 alle 21.15 spazio al documentario “Stars of the Silver Screen: Gene Wilder”. Alla scoperta di uno degli attori più amati, dal teatro off Broadway al sodalizio con Mel Brooks, alle celebri commedie anni ’80.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Padre o poliziotto?” e “Un amore impossibile”. Nel primo, Joséphine si prende cura di Nicolas Vannier, un capitano della polizia che si trova in una situazione estremamente critica: suo figlio, ancora adolescente, è sospettato di aver aggredito un agente. Nel secondo, Joséphine aiuta Baltus, un cantante di opera lirica che a causa di una grave malattia non può più cantare.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Big show Pucci”, con Andrea Pucci; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite: e poi”; e su Italia2 alle 21.10 il cartoon “Lupin III vs Detective Conan”.