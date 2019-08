Attimi di paura a Carvico, quando poco prima delle 11 un camion che trasportava cemento in polvere si è ribaltato in via padre Albisetti, nei pressi della cosiddetta rotonda dell’Imec.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto un uomo di 38 anni, preso in cura e trasportato per accertamenti all’ospedale di Ponte San Pietro. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi.

di 5 Galleria fotografica Camion ribaltato a Carvico









Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta l’ambulanza. Presenti anche i carabinieri e un mezzo dei vigili del fuoco.

(foto gentilmente concesse da Claudio Mauri)