A Lenna e Spiazzi di Gromo tre giorni di campionati italiani di sci di fondo

“Ci riproveremo”. Questo era stato, lo scorso anno, l’annuncio di Jonathan Lobati, sindaco di Lenna, dopo la rinuncia al Trofeo Lunare, tradizionale gara di sci di fondo in tecnica classica, a causa delle autorizzazioni mancanti. Una rinuncia che non ha fermato però la voglia di riproporre lo sci di fondo a Lenna. Nonostante manchino ancora i permessi necessari all’omologazione della pista, infatti, il comune della Valle Brembana si prepara ad ospitare, ad inizio 2020 insieme a Gromo, un importante evento dello sci di fondo italiano.

“Mancano ancora dei passaggi tecnici specifici per la pista – ha spiegato Lobati -, ma, in ogni caso, non sono vincolanti rispetto al Bergamo Ski Tour. Abbiamo infatti tutte le autorizzazioni necessarie per ospitare questa competizione importante del campionato italiano”.

Dopo le novità promesse nei giorni scorsi, infatti, è stato comunicato che Lenna, con Gromo, ospiterà il Bergamo Ski Tour 2020: tre giorni di campionati italiani di sci di fondo, da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2020. Un’importante vetrina sportiva, soprattutto per i giovani, che vuole inserire Lenna e gli Spiazzi di Gromo sulla mappa dello sci di fondo italiano. Le due località ospiteranno, infatti, nell’ultimo fine settimana di gennaio, tre Campionati Italiani.

Si inizia venerdì 31 gennaio, a Spiazzi di Gromo, con una sprint in tecnica classica valida come Campionato Italiano Assoluto e Under 23. Il giorno successivo, sabato 1 febbraio, sempre a Spiazzi di Gromo, si disputerà una distance in tecnica libera valida come Campionato Italiano Individuale Under 23, Under 20 e Under 18. Domenica 2 febbraio, il Bergamo Ski Tour si sposterà a Lenna, dove si svolgerà un Campionato Italiano Sprint in tecnica libera Under 20 e Under 18.

“Mancano ancora tutti i documenti necessari per l’inaugurazione della nuova pista da fondo – continua Lobati -, quindi non abbiamo ancora la certezza di essere pronti per l’inizio del 2020. Nonostante questo, siamo riusciti nell’obiettivo di ospitare un importante evento sportivo di caratura nazionale. Una bella manifestazione, che sarà soprattutto un buon banco di prova per i giovani atleti, in modo particolare per le categorie Under 23, Under 20 e Under 18”.

Una vetrina importante anche in ottica Olimpiadi 2026: “La nostra intenzione è quella di investire sempre più negli sport invernali – spiega ancora Lobati -, credendo nei giovani, anche con lo sguardo rivolto a Milano-Cortina 2026″. Olimpiadi che possono fungere da traino anche per tutta la Bergamasca: “Potremmo ospitare, nelle nostre zone, piste di riserva e campi di allenamento – confida Lobati, che parla nella doppia veste di sindaco e presidente della Comunità Montana -. Una vetrina mondiale, che può portare benefici anche a tutta la Valle Brembana e non solo”.