“Testa dura e mai molà, Bergamo non ti dimenticherà”: l’omaggio atalantino a Gimondi

“Testa dura e mai molà, la tua Bergamo non ti dimenticherà. Ciao Felice”. La tifoseria atalantina ha omaggiato con queste parole Felice Gimondi, il campione scomparso lo scorso 16 agosto.

In occasione della trasferta di Ferrara contro la Spal, i sostenitori nerazzurri hanno esposto uno striscione con la dedica per il ciclista, deceduto a 76 anni per un malore mentre era al mare in Sicilia.

Gimondi era un grande appassionato della Dea e non ha mai fatto segreto della sua fede. Qualche anno fa, in occasione di un’intervista alla Gazzetta, aveva dichiarato: “Se perde l’Italia m’importa poco, ma quando tocca all’Atalanta ci sto davvero male”.

Il ciclista era stato anche presidente del Club Amici dell’Atalanta.

Per ricordarlo, inoltre, la squadra di Gasperini è scesa in campo allo stadio Paolo Mazza con il lutto al braccio.