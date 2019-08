Sulle orme di Alessandro: la colonna del Crotacio e la storia di un martirio

Simbolo di morte, ma al tempo stesso di rinascita e venerazione.

Si potrebbero utilizzare queste parole per descrivere la colonna del Crotacio, monumento di epoca romana situato nei pressi della Chiesa di Sant’Alessandro in Colonna.

Composto da cinque rocchi e da un capitello, il nome del pilastro sarebbe riconducibile a quello del leggendario condottiero che, come riportato da padre Celestino da Bergamo in “Historia Quadripartita de Bergomo”, avrebbe ricoperto a partire dal 280 d.C. la carica di duca della città.

Divinizzato dopo la morte come accadeva per gli imperatori, il nonno di Santa Grata venne celebrato dal figlio Lupo con una colonna la quale, secondo alcuni cronisti, ne avrebbe sorretto una seconda.

Quest’ultima, realizzata anch’essa in stile corinzio, sarebbe stata inoltre sovrasta dalla statua di un idolo pagano reggente un’ara utilizzata per i sacrifici.

Posta vicino al luogo dove Alessandro era stato decapitato, l’opera venne citata per la prima volta in documento nel 1133, anche se per rivederla al centro delle cronache fu necessario attendere più di duecento anni.

Al termine di una visita pastorale avvenuta nel 1575, l’arcivescovo di Milano San Carlo Borromeo ordinò infatti con un decreto che l’area fosse cintata con un’ “inferriata” affinché la struttura potesse esser protetta.

Nonostante i moniti del prelato la porzione non venne circoscritta probabilmente per evitare di ingombrare il sagrato, mentre il cippo venne smembrato e le diverse parti posizionate vicino all’edificio sacro.

Come testimoniato da Celestino e da Bonaventura Manganoni, parroco di Sant’Alessandro in Colonna agli inizi del Settecento, la sezione superiore del monumento venne collocata sulla parete dell’edificio sacro, mentre quella inferiore deposta nel prato limitrofo.

Riguardo quest’ultima, soltanto due pezzi si sarebbero trovati in quell’area, mentre un terzo sarebbe stato preso da un certo Bressano da Borgo San Lazzaro che lo avrebbe riutilizzato come peso per il suo torchio.

A decidere le sorti del pilastro fu il Consorzio di Sant’Alessandro che nel 1618 decise di ricomporlo con l’inserimento di due nuovi rocchi e di un capitello realizzato per l’occasione.

Nel corso dei secoli la colonna ha cambiato più volte faccia, tuttavia ancora oggi ricorda rimane un centro fondamentale per la storia bergamasca.

