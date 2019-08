Spal-Atalanta, la diretta del match

Prima di campionato, si riparte. L’Atalanta è ospite della Spal, a Ferrara, per un inizio di campionato piuttosto insidioso.

Al Mazza, infatti, non va dato nulla per scontato, soprattutto perché tra i biancazzurri figurano tanti, tantissimi ex. Non solo Floccari, Kurtic e Petagna, ma ora anche il portiere albanese Berisha.

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 19 Djimsiti, , 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 88 Pasalic; 10 Gomez, 91 Zapata. Allenatore Gasperini

A disposizione: 31 Rossi,2 Toloi, 41 Ibanez, 37 Skrtel, 64 Ndiaye, 18 Malinovskyi, 9 Muriel, 99 Barrow. All. Gasperini.

Spal (3-5-2): 99 Berisha; 3 Igor, 4 Cionek, 23 Vicari; 8 Valoti, 77 D’Alessandro, 11 Murgia, 6 Missiroli, 19 Kurtic, 31 Di Francesco, 37 Petagna.

A disp.: 22 Thiam, 27 Felipe, 15 Vaisanen, 24 Dickmann,, 6 Valdifiori, 95 Jankovic, 10 Floccari, 43 Paloschi, 9 Moncini. All. Semplici.

LA DIRETTA

Squadre in campo, tra poco si parte!