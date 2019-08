Il murales dei ragazzi del cre a Monterosso

L’assessore Marcella Messina si complimenta con i ragazzi del centro ricreativo estivo (cre) di agosto organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con UPEE, all’Interno della Parrocchia di Monterosso che hanno collaborato alla realizzazione di un bellissimo murales.

“Un servizio – scrive – importante rivolto direttamente ai minori ma di sollievo e supporto per le famiglie che rimangono in città nel periodo estivo. Un’occasione per stare insieme. Una risposta di comunità. Grazie a tutte le famiglie e agli operatori coinvolti! Grazie ai bambini e ai ragazzi che sono stati con noi!”