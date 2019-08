Da Spal-Atalanta alla pallavolo femminile: la tv del 25 agosto

Per la prima serata in tv, domenica 25 agosto alle 20.45 Sky e Dazn trasmetteranno le partite serali della prima giornata del campionato di Serie A. Tra i match c’è Spal-Atalanta, che si potrà vedere in diretta su Sky Calcio.

Le altre sfide di domenica sera sono: Cagliari-Brescia – Sky calcio; Verona-Bologna – Dazn; Roma-Genoa – Dazn; Sampdoria-Lazio – Sky calcio; e Torino-Sassuolo – Sky calcio.

Gli aggiornamenti dai campi di gioco terranno banco anche su Italia1 dove alle 21.30 andrà in onda “Tiki Taka – Prima serata”. Pierluigi Pardo, con Wanda Nara, la moglie del giocatore Mauro Icardi, in occasione dell’inizio del Campionato di calcio di Serie A e B, conduce una serata speciale di questo programma che da domenica 1° settembre andrà in onda in seconda serata.

Su RaiDue alle 21 sarà protagonista la pallavolo femminile con la gara tra Ucraina e Italia, valida per gli Europei. Domani le azzurre scenderanno in campo contro il Belgio (diretta su RaiDue alle 17.50).

Su RaiTre alle 21.30 l’appuntamento è con il telefilm “Hudson & Rex”, con John Reardon, Justin Kelly e Kevin Hanchard. Andranno in onda l’ottavo e il nono dei sedici episodi intitolati “Niente è come sembra” e “La zia in giallo”. Nel primo, Charlie deve occuparsi dell’omicidio di un noto collezionista d’arte, ucciso forse dalla stessa persona che ha rubato una delle sue statue. Nel secondo, Charlie deve trovare il colpevole dell’omicidio avvenuto nella casa di cura in cui vive sua zia. Grazie all’olfatto di Rex viene trovata l’arma del delitto: una siringa piena di veleno.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Una serata… Bella per te, Mogol”. Viene riproposta la serata, già andata in onda il 13 marzo 2016, organizzata in omaggio a questo grande autore e poeta. Fra gli artisti che si esibiranno sul palco spiccano Marcella Bella, Patty Pravo, Anna Tatangelo, Arisa, Bobby Solo e Bianca Atzei.

Su La7 alle 21.05 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi” presenta il film “Lawrence D’Arabia”, con Peter O’Toole, Omar Sharif, Arthur Kennedy, Jack Hawkins e Anthony Quinn.

Nel 1916, durante la prima guerra mondiale, il tenente inglese Thomas Edward Lawrence, archeologo e scrittore, è incaricato di spingere i capi arabi a ribellarsi all’impero ottomano che controlla il Medio Oriente.

Tv8 alle 21.30 andrà in onda “Italia’s got talent – The best of”. Viene proposto il meglio delle ultime edizione del talent.

Su Canale Nove alle 21.25 si potrà vedere “Little Big Italy”. Francesco Panella, ristoratore romano, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?

Rai4 alle 21.15 proporrà una nuova puntata della fiction “American crime story: l’assassinio di Gianni Versace”, con Edgar Ramirez, Darren Criss, Ricky Martin e Penélope Cruz.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Purchè finisca bene – Una villa per due”, con Neri Marcorè e Giuliana Lojodice; su Canale5 alle 21.20 “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, di e con Leonardo Pieraccioni; e su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La ragazza che giocava con il fuoco”.

Ancora, su La5 alle 21.10 “Una top model nel mio letto”, con Daniel Auteuil; e su Iris alle 21 “Ransom – Il riscatto”, con Mel Gibson e Gary Sinise.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Sara Ramirez. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Tutti gli occhi su di me”, “Fuori posto”, “Non aspetto più” e “Quando fa tanto male”. Nel primo, Kyle è in ospedale per un controllo: lamenta l’insorgere di un nuovo tremore, come quello per cui si era sottoposto al primo intervento Nel secondo, la battaglia legale tra Arizona e Callie prosegue ma non porta ad alcun accordo,. Nel terzo, Owen ha venduto la roulotte che un tempo apparteneva a Derek. Meredith ne rimane particolarmente turbata. Nel quarto, le discussione fra Ben e Miranda si fanno sempre più frequenti.

Da annotare, inoltre, su Rai5 alle 21.15 il documentario “Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Tu si que vales”; su Real Time alle 20.25 il reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The big bang theory”.