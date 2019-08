Caniggia attaccato dalla moglie: “La compagna lo fa drogare, finiranno in carcere”

Sono sposati dal 1988, dai tempi dell’Hellas Verona, appena prima di arrivare a Bergamo. Ora Claudio Caniggia e la moglie Mariana Nannis sembrano non essere più così affiatati. E in Argentina sono più chiacchierati di Wanda Nara e Mauro Icardi.

Lady Caniggia nei giorni scorsi è tornata in Argentina (la coppia vive abitualmente in Spagna) ed è andata subito in tv per partecipare come ospite a ‘Confrontados’, programma che tratta soprattutto casi di gossip, e lì ha speso parole al veleno per il marito e per l’attuale compagna di lui, Sofia Bonelli: “Non siamo separati, non mi sono divorziata né niente. Mio marito sta con una prostituta, una tossica che lo tiene drogato tutto il giorno. Finiranno tutti in carcere”.

A quanto pare Caniggia ha cercato di bloccare la pericolosa verbosità della moglie, senza però riuscirci: “Ho già appuntamento con i miei avvocati. Sono 33 anni che sto con mio marito, figuratevi se mi possono chiudere la bocca con qualche artificio legale, soprattutto pensando alle cose che so di lui”.

Il tormentone sembra destinato a continuare.